Neste domingo (26), o Atlético-MG e Pouso Alegre se enfrentam em confronto pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro. O jogo rolará às 16h (de Brasília) e acontecerá no Estádio Municipal Irmão Gino Maria Rossi, conhecido popularmente como Manduzão, no interior de Minas. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere (pay-per-view).

O empate tem sido o resultado mais comum nesse começo de temporada do Atlético-MG. Nas três partidas que disputou esse ano, o clube empatou as três vezes: uma com o Cruzeiro, em jogo amistoso, e as outras duas pelo campeonato mineiro, onde o time que vem jogando é a equipe sub-20, comandada pelo treinador Guilherme Dalla Déa. A partida entre Atlético-MG e Pouso Alegre, no entanto, será a última partida do time reserva, pois o time titular deverá fazer sua última partida nos Estados Unidos neste sábado (25), e voltará para Belo Horizonte no dia seguinte.

Zagueiro Dudu fez o gol de empate do Atlético-MG diante do Democrata-GV, no Mineirão (Foto: Daniela Veiga/Atlético-MG)

O Pouso Alegre vem em uma fase ruim e foi goleado por 7 a 0 pelo América na última partida. O resultado foi a gota d’água e o técnico Igor Guerra foi demitido do comando do time. A equipe acumulou resultados ruins nas primeiras partidas e perdeu os primeiros jogos no Campeonato Mineiro, ocupando a lanterna do Grupo C. Henrique, ex-jogador do cruzeiro que estava atuando como gerente de futebol do time, assumiu o cargo de forma interina.

✅ FICHA TÉCNICA

TERCEIRA RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: Domingo, 26 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Manduzão, Pouso Alegre, em Minas Gerais

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

Atlético: Gabriel Delfim; Kayque, Dudu, Renan e Julio César; Paulo Vitor, David Kauã, Vitinho e Robert Santos; Luiz Filipe e Louback.

Pouso Alegre: Adilson; Rafinha, Victão, Maílson e Jonathan; Magno, Sandro, Ray; Foguinho, Wandinho e Tháileon.