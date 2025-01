Saravia promete melhor apresentação do Atlético-MG no sábado

O lateral-direito Saravia promete melhor atuação do Atlético-MG na partida deste sábado (25), contra o Orlando City, pela FC Series, a antiga Florida Cup, às 17h (de Brasília), em Orlando (EUA). Para o argentino, no clássico contra o Cruzeiro (18), que terminou 0 a 0, a equipe estava num estágio anterior na preparação para a temporada 2025.

- Buscaremos ter mais volume de jogo. Não tivemos isso contra o Cruzeiro, porque foram poucos treinos. Não faltou vontade ou atitude. Não tomamos gols e isso foi importante. No ano passado tivemos muito gols contra. O treinador está trabalhando nisso para termos uma defesa mais ‘dura’ – afirmou Saravia, em entrevista à “Itatiaia”.

Apesar da maior intensidade na preparação física, nos treinos em Orlando, Saravia, de 31 anos, vê evolução também no entendimento da parte tática exigida pelo técnico Cuca:

- Estamos numa etapa mais física, também entendendo o conceito do treinador. Temos jogadores que já o conhecem, então é mais fácil para todos nós. Estamos aproveitando para trabalhar muito forte e creio que estamos num bom caminho – disse o lateral.

Saravia já disputou 99 partidas (marcou três gols) com a camisa do Atlético-MG e deverá atingir a centésima sábado (25), diante do Orlando City. Ele chegou ao clube em fevereiro de 2023, indicado pelo técnico argentino Eduardo Coudet e já poderia ter alcançado a marca histórica, se não tivesse sido preterido pelo também argentino Gabriel Milito, que preferiu improvisar o zagueiro Lyanco no fim da temporada passada.

Saravia aprova treinos sob frio intenso em Orlando (EUA)

Novamente debaixo de muito frio, os jogadores treinaram na manhã desta quinta-feira (23), no CT do Orlando City. Cuca trabalhou bastante as jogadas de bola parada ofensiva e defensiva, com Gustavo Scarpa e Gabriel Menino sendo os encarregados das cobranças de falta e escanteio. O time titular foi o mesmo que empatou com o Cruzeiro, mas o lateral-direito Natanael pode ganhar oportunidade de começar como titular diante do Orlando City.

Sob frio intenso, jogadores do Atlético-MG treinaram bola parada nesta quinta-feira (23) (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

O volante Patrick e o lateral Rubens continuaram de fora das atividades. O jovem que veio do Palmeiras faz trabalho de fortalecimento muscular, e Rubens se recupera de infecção respiratória.

Sobre o forte frio em Orlando, com os termômetros próximos a zero grau, Saravia afirma que isso tem sido até proveitoso para os treinos:

- Está muito frio, de manhã e a tarde. Sinto saudade do Brasil. Aqui valorizamos muito mais a temperatura de lá. É uma boa maneira de focar na temporada, longe de tudo e, por isso, nos faz muito bem - disse.