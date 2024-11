Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

Ponte Preta e Paysandu se enfrentam, nesta segunda-feira (4), em partida válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h (de Brasília) no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), com transmissão de Premiere (pay-per-view), TV Ceará e Canal GOAT.

Os dois times vivem uma situação complicada na tabela de classificação da Série B. Enquanto a Ponte Preta é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com apenas 38 pontos, o time visitante é o 14°, com 40. Sendo assim, a vitória é importante para ambos os times que brigam para não cair para a Série C.

✅ FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X PAYSANDU

35ª RODADA - SÉRIE B CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: segunda-feira, 4 de novembro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

📺 Onde assistir: Premiere, TV Ceará e Canal GOAT

🚩 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE - FIFA)

🏁 Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PONTE PRETA (Técnico: Nenê Santana)

Luan, Igor Inocêncio, Mateus Silva, Nilson Júnior, Gabriel Risso, Castro, Emerson Santos, Ramon, Elvis, Dodô, Iago Dias.

PAYSANDU (Técnico: Marcio Fernandes)

Matheus Nogueira, Bryan Borges, Wanderson, Lucas Maia, Kevyn, Luan Freitas, Leandro Vilela, João Vieira, Paulinho Boia, Ruan Ribeiro, Borasi.