Operário x Sport: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Série B

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

Operário e Sport se enfrentam, nesta segunda-feira (4), em partida válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília) no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), com transmissão do SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view).

Os dois times vivem situações distintas na tabela de classificação. Enquanto o Sport é o terceiro colocado com 59 pontos, com chances de acesso à elite, o time da casa é o 10°, com 50 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO X SPORT

35ª RODADA - SÉRIE B CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: segunda-feira, 4 de novembro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🚩 Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

🏁 Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

OPERÁRIO (Técnico: Rafael Guanaes)

Rafael Santos, Sávio, Joseph, Willian Machado, Gabriel Feliciano, Jacy, Vinícius Diniz, Boschilia, Maxwell, Daniel, Ronald.

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França, Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico, Dalbert, Felipe, Fabrício Domínguez, Lucas Lima, Chrystian Barletta, Titi Ortiz, Gustavo Coutinho.