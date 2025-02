Plymouth Argyle e Liverpool se enfrentam neste domingo (9), às 12h (de Brasília), em partida válida pela 4ª fase da Copa da Inglaterra. O duelo terá como palco o Home Park Stadium, na Inglaterra e terá transmissão do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

O Liverpool, reconhecido como um dos grandes nomes do futebol inglês, almeja sua passagem para as oitavas de final. Em contrapartida, o Plymouth Argyle, que ocupa a última posição na Championship, a segunda divisão inglesa, busca surpreender após uma vitória expressiva contra o Brentford, equipe da primeira divisão, na fase anterior. A regra do torneio estipula que, em caso de empate, a decisão ocorrerá nos pênaltis, elevando a expectativa para este confronto.

Na etapa anterior, o Liverpool avançou com facilidade, vencendo o Accrington por 4 a 0, com gols de Diogo Jota, Alexander-Arnold, Jayden Danns e Chiesa, evidenciando o poder ofensivo da equipe. Por outro lado, o Plymouth Argyle assegurou sua continuidade ao derrotar o Brentford por 1 a 0, fora de casa, demonstrando sua capacidade de competir com times de alto nível.

Confira as informações do jogo entre Plymouth Argyle e Liverpool

✅ FICHA TÉCNICA

PLYMOUTH ARGYLE x LIVERPOOL

4ª FASE - COPA DA INGLATERRA

📆 Data e horário: domingo, 9 de fevereiro de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Home Park Stadium, na Inglaterra

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PLYMOUTH ARGYLE

Hazard; Taloverov, Katic e Pleguezuelo; Sorinola, Houghton, Randell e Mumba; Wright e Baidoo; Hardie

LIVERPOOL

Kelleher; Bradley, Quansah, Endo e Tsimikas; McConnell e Mac Allister; Elliott, Chiesa e Luis Díaz; Darwin Núñez