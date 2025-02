Persepolis e Al-Nassr se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 13h (de Brasília), no Estádio Azadi, em Teerã (IRA), em jogo válido pela 8ª rodada da primeira fase da Champions League Asiática. A transmissão da partida será na ESPN e no Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+.

Atualmente na 3ª colocação do grupo oeste, o Al-Nassr, caso vença a partida, pode empatar em pontos com o segundo colocado Al-Ahli e líder Al-Hilal. O time de Cristiano Ronaldo tem 16 pontos, enquanto os dois primeiros da tabela tem 19 pontos cada, com o time comandado por Jorge Jesus liderando o grupo pelo critério do saldo de gols (+17).

Tudo sobre o jogo entre Persepolis e Al-Nassr(onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Persepolis x Al-Nassr

8ª Rodada — Champions League Asiática (Primeira Fase)

📆 Data e horário: domingo, 17 de fevereiro de 2025, às 13h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Azadi, em Teerã (IRA);

📺Onde assistir: ESPN (TV Fechada) e Disney+ (streaming);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Persepolis (Técnico: Ismail Kartal)

Guendouz; Faraji, Kanaanizadegan, Pouraliganji e Mohammadi; Khodabandelou, Rafiei, Rigi e Salmani; Dursun e Alipour.

Al-Nassr (Técnico: Stefano Pioli)

Al-Najjar; Al-Boushal, Lajami, Simakan e Qasheesh; Ali Hassan, Brozovic e Al-Sulayhim; Ângelo, Mané e Maran.