Pelotas e São José se enfrentam nesta sexta-feira (14), pela última rodada do quadrangular do rebaixamento do Gauchão. A bola rola às 18h (de Brasília), estádio da Boca do Lobo, com transmissão do YouTube da GHZ. Os mandantes já estão rebaixados, enquanto os visitantes estão garantidos na competição no próximo ano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre o jogo entre Pelotas e São José (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PELOTAS x SÃO JOSÉ

QUADRANGULAR DO REBAIXAMENTO - ÚLTIMA RODADA - GAUCHÃO

📆 Data e horário: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, às 18h (de Brasília);

📍 Local: Estádio da Boca do Lobo, em Pelotas (RS);

📺 Onde assistir: YouTube da GHZ;

🟨 Árbitro: Tiago Staduto;

🚩 Assistentes: Estefani da Rosa e Jeissyevan Gonçalves;

🖥️ VAR: Jonathan Vivian.

➡️ Gre-Nal 446: estratégias do Internacional para garantir a taça

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PELOTAS (Técnico: Alessandro Telles)

Jorge; Gusso, Massaia, Yuri Bigode e Bryan Gabriel; Matheus Silva e Venício; Ruster, Luizinho e Léo Ferraz (Emerson); Warlei.

continua após a publicidade

SÃO JOSÉ (Técnico: Hélio Vieira)

Fábio; Tiago Pedra, Rafael Dumas e Jadson; Danielzinho, Bagatini, Varela, Gabriel Terra e Laílson; Giovane Gomez e Douglas.