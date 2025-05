Ficha do jogo PAR NAP 37ª Rodada Serie A Data e Hora domingo, 18 de maio, às 15h45 (de Brasília) Local Stadio Ennio Tardini, Parma (ITA) Árbitro Doveri Var Marini Onde assistir ESPN4 (canal fechado)

Neste domingo (18) o Parma recebe o Napoli no Stadio Ennio Tardini pela 37ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25. O jogo está prevsto para iniciar às 15h45 (de Brasília) e terá transmissão ao vivo exclusiva da ESPN4 (canal fechado).

Com apenas dois jogos restantes no campeonato, o confronto marca momentos decisivos para ambos os lados da tabela. O Napoli, líder com 78 pontos, entra em campo com a possibilidade de garantir o título italiano já nesta rodada - caso vença o Parma e a Inter tropece diante da Lazio. Já o Parma, na 16ª colocação com 32 pontos, ainda luta contra o rebaixamento e precisa somar pontos para afastar o risco.

No último compromisso, a equipe de Antonio Conte desperdiçou a chance de abrir vantagem ao empatar por 2 a 2 com o Genoa. Já o Parma vem de derrota por 2 a 1 diante do Empoli e jogará em casa com o apoio da torcida para tentar atrasar a festa napolitana e respirar na tabela.

Confira as informações da partida entre Parma e Napoli pela Serie A (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PARMA X NAPOLI

37ª RODADA – CAMPEONATO ITALIANO 2024/25

📆 Data e horário: domingo, 18 de maio, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Ennio Tardini, Parma (ITA)

📺 Onde assistir: ESPN4 (canal fechado)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PARMA: Suzuki; Del Prato, Leoni, Balogh; Hainaut, Ondrejka, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino e Bonny.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku e Raspadori.