Chile x Argentina: onde assistir, horário e prováveis escalações

Chile e Argentina se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 22h (horário de Brasília), no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago. O confronto, válido pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa de 2026, terá transmissão do Sportv.

A seleção da Argentina vive um cenário tranquilo nas Eliminatórias. Líder isolada, a equipe soma 31 pontos e já garantiu sua vaga na próxima Copa do Mundo. A campanha sólida inclui dez vitórias, um empate e apenas três derrotas, além de um ataque eficiente, que balançou as redes 26 vezes, e uma defesa consistente, que sofreu apenas oito gols.

Do outro lado, a situação do Chile é dramática. A seleção ocupa a lanterna da tabela, com apenas 10 pontos conquistados. O desempenho fraco é refletido em duas vitórias, quatro empates e oito derrotas, números que colocam a equipe praticamente fora do próximo Mundial.

Para manter viva a esperança, o Chile precisará de um verdadeiro milagre. Além de vencer a poderosa Argentina, a equipe ainda depende de tropeços de Peru, Bolívia e Venezuela nas duas rodadas finais.

Retrospecto Chile e Argentina

O retrospecto entre Argentina e Chile é amplamente favorável aos argentinos. Em 94 confrontos ao longo da história, a seleção albiceleste conquistou 61 vitórias, contra apenas seis triunfos dos chilenos. Outros 27 duelos terminaram empatados, escancarando a enorme superioridade da equipe argentina nesse clássico sul-americano.

Nem mesmo atuando em casa o Chile consegue equilibrar as forças. Das 38 vezes em que recebeu a Argentina, venceu só seis. Nesse período, foram 17 vitórias dos argentinos e 15 empates.

Confira as informações do jogo entre Chile x Argentina

✅ FICHA TÉCNICA

CHILE X ARGENTINA

ELIMINATÓRIAS DA COPA

📆 Data e horário: quinta-feira (05), às 22h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago

📺 Onde assistir: Sportv

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CHILE: Brayan Cortés; Nico Fernández, Sierralta, Maripán e Gabi Suazo; Esteban Pavez, Rodrigo Echeverría e Marcelino Nuñez; Darío Osorio, Alexis Sánchez e Rodrigo Ureña; (Técnico: Sergio Santín)

NOVORIZONTINO: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, Almada e De Paul; Messi e Álvarez; (Técnico: Lionel Scaloni)