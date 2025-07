Remo x Avaí: onde assistir, horário e prováveis esvalações

Remo e Avaí se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 21h35 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém. O confronto, válido pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Disney+ (streaming), ESPN (canal fechado) e RedeTv (canal aberto). ➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

O Remo vem fazendo uma boa campanha neste início de Série B. O Leão Azul ocupa a 7ª colocação com 26 pontos. Uma simples vitória ao lado de sua torcida colocaria a equipe na cola do Novorizontino, primeiro clube dentro da zona de acesso. Nas últimas três partidas, no entanto, o time não conseguiu achar o caminho da vitória. A equipe comandada por Antonio Oliveira teve três empates seguidos e busca a vitória nesta quinta-feira (24) para reverter a sequência.

Remo e Avaí em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro, em 2021 (Créditos: Samara Miranda/Remo)

Não muito diferente de seu oponente, o Avaí também briga na parte de cima da tabela. O clube se encontra na 8ª posição — uma atrás do Remo — com 25 pontos conquistados. No entanto, assim como seu rival, a equipe não venceu em seus últimos três jogos. Durante esse período foram dois empates e uma derrota.

Confira as informações do jogo entre Remo x Avaí

✅ FICHA TÉCNICA

REMO X AVAÍ

SÉRIE B - 18ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de julho de 2025, às 21h35 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mangueirão, em Belém

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming), ESPN (canal fechado) e RedeTv (canal aberto)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

🖥️ VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REMO: (Técnico: António Oliveira):

Marcelo Rangel, Nathan Santos, Camutanga, Kayky Almeida e Sávio; Caio Vinicius, Cantillo e Diego Hernández; Marrony, Matheus Davó e Pedro Rocha



AVAÍ: (Técnico: Jair Ventura)

Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Raylan e Andrey; JP, Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Cléber e Emerson Ramon (Thayllon)