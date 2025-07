Atlético-MG x Atlético Bucaramanga: onde assistir, horário e prováveis escalações

Atlético-MG e Atlético Bucaramanga se enfrentam nesta quinta-feira (24) pelos playoffs da Copa Sul-Americana. A bola começa a rolar às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida terá a transmissão ao vivo na Disney+ (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Atlético-MG chega para a decisão após perder para o Palmeiras na última rodada do Brasileirão. Além disso, nos últimos dias, jogadores do clube notificaram atrasos no pagamento de direitos de imagem. Rony, inclusive, havia pedido rescisão do contrato, porém voltou atrás. Outros atletas como Arana, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa também notificaram o Galo extrajudicialmente. Apesar dos problemas fora de campo, o Atlético-Mg tem a vantagem de 1 a 0 e jogará em casa pela classificação às oitavas.

Rony, do Atlético-MG, lamenta chance perdida contra o Cienciano pela Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético Bucaramanga, por sua vez precisa supera as expectativas para sair de Belo Horizonte com a classificação. A equipe perdeu o primeiro jogo e agora necessita de um resultado positivo para ao menos levar a partida para os penaltis. Para o jogo, Bayron Duarte não jogará por estar suspenso, enquanto Israel Alba, por questões físicas, é dúvida.

Confira todas as informações do jogo entre Atlético-MG x Atlético Bucaramanga (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X ATLÉTICO BUCARAMANGA

PLAYOFFS - COPA SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

📺 Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)

🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

🚩 Auxiliares: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

🖥️ VAR: Angel Arteaga (VEN)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Caio Paulista; Gabriel Menino, Igor Gomes e Scarpa; Dudu, Júnior Santos e Hulk

ATLÉTICO BUCARAMANGA (Técnico: Leonel Álvarez)

Quintana; Gutiérrez, Mena (Romaña), Henao e Hinestroza; Flores e Castro; Gil, Sambueza e Londoño; Pons.

