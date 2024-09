Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 09:58 • Campinas (SP)

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (28), pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, com transmissão do Premiere. O Alviverde é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 53 pontos, enquanto o Galo é o nono, com 36 pontos.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Palmeiras e Atlético-MG (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Atlético-MG

28ª rodada - Brasileirão



📆 Data e horário: sábado, 28 de setembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Fabinho (Gabriel Menino) e Mauricio; Felipe Anderson, Raphael Veiga e Flaco López.



ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson, Mariano, Bruno Fuchs, Alonso, Rubens (Arana;) Fausto Vera, Battaglia, Igor Gomes, Palacios, Hulk (Cadu), e Deyverson.