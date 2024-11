Palmeiras x Ceará Sub-20: onde assistir, estatísticas e palpites

Nesta quinta-feira (21), Palmeiras e Ceará se enfrentam pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil Sub-20. A partida terá início a partir das 20h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do SporTV. ➡️ Clique para assistir no SporTV

O Palmeiras é o atual campeão brasileiro da categoria; confira as informações do jogo contra o Ceará (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)



Estatísticas de Palmeiras x Ceará Sub-20

O Palmeiras chega para essa partida após ter vencido o Cruzeiro nos pênaltis, pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. A competição é a última da equipe na temporada, que foi eliminada nas semifinais do Paulistão Sub-20 para o Novorizontino. Nos últimos cinco jogos da equipe, são duas derrotas, dois empates e uma vitória.

Já a equipe do Ceará Sub-20 vem a campo depois de eliminar a equipe do Macapá, com agregado de 5 a 1, nas quartas de final da Copa do Brasil da categoria. Além desta competição, o Vozão ainda tem a Taça Fares Lopes para disputar. A equipe também foi vice-campeã do Cearense Sub-20. Nos últimos cinco jogos, são três empates, uma vitória e uma derrota.

Palpites para o jogo

O confronto pela primeira partida das semifinais da Copa do Brasil Sub-20 entre as equipes promete ser equilibrado, mas o favoritismo deste confronto será do Palmeiras. Mesmo sem o expressivo sucesso que ficamos acostumados a ver nos últimos anos, o Verdão foi campeão do Brasileirão da categoria. Em seus últimos cinco jogos em casa, são três vitórias e um empate, enquanto o Ceará possui duas vitórias, um empate e duas derrotas.



⚽Escalações prováveis de Palmeiras e Ceará Sub-20

Palmeiras

Deivid Andrade; Gilberto Junior, Robson, Gabriel Vareta e Arthur Gabriel; Ney Silva, Patrick Silva e Rafael Coutinho; Allan Elias, Thalys e Riquelme Fillipi - Técnico: Lucas Andrade.

Ceará

Léo Agliardi; Vitor Santos, Vini Uchella, Gilmar e Matheus Maycon; Fabrício Moura, João Victor e Zé Neto; Melk, Kaique e João Victor - Técnico: Alison Henry.