Operário x Athletico: onde assistir, horário e prováveis escalações

Operário e Athletico se enfrentam neste domingo (1º), no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado às 16h (de Brasília) e terá transmissão do Disney+.

As equipes chegam empatadas na tabela de classificação, com 13 pontos cada. Os mandantes, por sua vez, levam vantagem no saldo de gols e ocupam a décima colocação, uma à frente do rival.

Após embalar uma sequência de três vitórias consecutivas e subir na tabela, o Operário foi derrotado pelo Amazonas na última rodada e agora busca a recuperação diante de sua torcida.

Já o Athletico encerrou o jejum de vitórias e conquistou os três pontos pela primeira vez sob o comando de Odair Hellmann, após o triunfo por 1 a 0 sobre o Athletic, na Ligga Arena.

Os clubes se enfrentaram em 22 jogos oficiais na história, com 10 vitórias para o Furacão, oito para o Operário e quatro empates.

(Foto: José Tramontin/Athletico)

Ficha do jogo OPE ATH BRASILEIRÃO B 10ª rodada Data e Hora domingo, 1º de junho, às 16h (de Brasília) Local Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR) Árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz Assistentes Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis Var Braulio da Silva Machado Onde assistir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE OPERÁRIO E ATHLETICO

OPERÁRIO (Técnico: Bruno Pivetti)

Elias; Thales Oleques, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Fransérgio, Zuluaga e Boschilia; Allano, Daniel Amorim e Marcos Paulo.

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Mycael; Dudu, Habraão, Léo e Esquivel; Luiz Fernando, Felipinho, Falcão, Giuliano e Tevis; Renan.