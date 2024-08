Onde assistir à Sul-americana 2024

A LDU bateu o Fortaleza nos pênaltis para ganhar a Sul-Americana (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 15:58 • Rio de Janeiro

A competição da Conmebol que marca o segundo escalão do futebol sul-americano também já está na sua fase de quartas de final, que foi definida na terceira semana de agosto. Os brasileiros que ainda estão disputando o título do campeonato são: Fortaleza, Cruzeiro, Athletico-PR e Corinthians. Os outros classificados para às quartas da competição foram: Libertad, Racing, Independiente Medellín e Lanús. Quer saber onde assistir à Sul-Americana? O Lance! te fala.

O Fortaleza é um dos candidatos ao título da Sul-Americana; saiba onde assistir aos jogos (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Veja as previsões para essa temporada e saiba onde assistir

Para assistir a temporada da Sul-Americana, é necessário acessar o serviço de streaming da Disney+, que transmite os jogos da competição com exclusividade.

Nesta temporada, o mais provável é que um brasileiro também se destaque na Sul-Americana, já que metade dos times que ainda restam no campeonato são times do Brasil. Fortaleza se apresenta como o grande favorito, o atual vice-campeão da Sul-Americana é o atual líder do Campeonato Brasileiro e deve figurar entre os candidatos à taça. Cruzeiro e Athletico também chegam forte para as fases finais e o Corinthians, mesmo com a fase ruim no Brasileiro, pode surpreender.

Os adversários dos brasileiros pelo título não possuem os mesmos elencos recheados e badalados, mas nunca se deve subestimar times como Racing e Libertad, muito tradicionais nas competições continentais da Conmebol. São estes dois que devem dificultar o caminho dos clubes do Brasil na competição, com o Lanús também podendo ser um embate mais complicado. Independiente Medellín é o time provável para ser o azarão nessa reta final.

Os maiores campeões da Sul-Americana

Assim como na Libertadores, os argentinos figuram entre os maiores vencedores da competição. Os cinco maiores campeões têm o mesmo número de títulos, confira:

LDU: 2 títulos

Boca Juniors: 2 títulos

Independiente: 2 títulos

Athletico-PR: 2 títulos

Independiente Del Vale: 2 títulos

Como foi a Sul-Americana 2023

Em 2023, a taça foi para o Equador, já que a LDU bateu o Fortaleza nos pênaltis. O clube equatoriano foi um carrasco para os brasileiros, pois também eliminou o São Paulo nas penalidades, em pleno Morumbis. O clube do Ceará, no entanto, tem em 2024, uma ótima chance de chegar novamente à final da Sul-Americana para levantar seu primeiro título continental.

O grande artilheiro da competição foi o atacante ex-América-MG Gonzalo Mastriani, que marcou nove gols. O maior garçom da Sul-Americana foi Gastón Togni, jogador do Defensa y Justicia, que deu 6 passes para gols.