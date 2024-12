Onde assistir e horário da semifinal de João Fonseca no NextGen

Dos oito melhores sub-20 do circuito mundial, só restaram quatro tenistas. Neste sábado (21), serão definidos os finalistas do ATP NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita. Um dos dois únicos ainda invictos, o brasileiro João Fonseca, de 18 anos e 145º do mundo, entra em quadra às 15h (de Brasília), com transmissão da ESPN 2, Disney+ e Tennis TV transmitem.

O adversário do brasileiro neste sábado é o belga naturalizado francês Luca Van Assche (128º), de 20 anos), por uma vaga na decisão de domingo, às 14h (de Brasília). Os dois fazem um duelo inédito no circuito mundial, e o tenista europeu é o quinto a chegar, pelo segundo ano consecutivo, às semifinais do NextGen. Em 2023, ele parou nessa fase.

- Treinei alguns dias com o Luca, mas nunca joguei com ele. Acho que vai ser um ótimo jogo. Ele é um jogador sólido, tem feito uma grande semana, eu também tenho feito bons jogos. Estou satisfeito com meus resultados até aqui e darei o meu melhor para sair com a vitória - disse João Fonseca.

João Fonseca e Michelsen seguem invictos

Caçula (18 anos) e dono do mais baixo ranking entre os oito (145º), João Fonseca vem mostrando que o último pode ser o primeiro, como diz o ditado. Tanto que nenhum dos outros três semifinalistas mostrou, até agora, um tênis tão vistoso e empolgante quanto o brasileiro, o último a garantir vaga no torneio.

João Fonseca vibra pela conquista de um ponto em Jidá, na Arábia Saudita (Foto: Divulgação/ATP)

Duelo inédito entre americanos

O vencedor de Fonseca x Van Assche decide o título contra um norte-americano: Alex Michelsen (41º, de 20 anos) ou Learner Tien (122º, de 19), que medem forças às 13h (de Brasília), deste sábado (21). Amigos desde a infância, os dois são californianos. Profissionais desde 2023, os dois tenistas dos Estados Unidos também disputam um confronto inédito.

Na fase de grupos, Michelsen derrotou Van Assche, o compatriota Nishesh Basavareddy (138º) e o chinês Juncheng Shang (50º), enquanto Tien venceu o tcheco Jakub Mensik (48º), o francês Arthur Fils (20º), mas perdeu para João Fonseca.

O brasileiro, por sua vez, estreou derrotando Fils, depois superou Tien e, já classificado, derrotou Mensik. Já Van Assche perdeu para Michelsen e levou a melhor sobre Basavareddy e Shang.

Onde assistir a João Fonseca no NextGen

🗓️ Data: 21 de dezembro de 2024, sábado

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

🌎 Local: King Abdullah Sports City, em Jidá, Arábia Saudita

📺 Onde assistir: ESPN 2, Disney+ e Tennis TV