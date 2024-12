Onde assistir e horário da estreia de João Fonseca no NextGen

A partir desta quarta-feira (18), em Jeddah, na Arábia Saudita, os oito melhores sub-20 do circuito mundial masculino de tênis entram em ação. E a última atração do dia de abertura do NexGen Finals reúne o brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos e 145º do ranking, contra o principal favorito ao título, o francês Arthur Fils, de 20 anos e 20º do mundo, em torno das 14h (de Brasília). ESPN 2, Disney+ e Tennis TV transmitem. Clique para assistir no Disney+.

O torneio começa às 8h (de Brasília), com o confronto do Grupo Vermelho, quando o chinês Shang Juncheng (50º do ranking) tem pela frente o francês Luca Van Assche (128º). Em seguida, por volta das 9h30m (de Brasília), fechando a primeira rodada dessa mesma chave, o duelo é americano: Alex Michelsen (41º) x Nishesh Basavareddy (138º).

No início da sessão noturna local, às 13h (de Brasília), tem o primeiro embate do grupo de Fonseca. O tcheco Jakub Mensik (48º) mede forças com o americano Learner Tien (122º). Em seguida, a tão aguardada estreia do prodígio João Fonseca, na reedição da primeira rodada do Rio Open deste ano, vencida pelo brasileiro por 6/0 e 6/4.

O torneio, que terminará no domingo (22), é disputado no sistema round-robin, com todos os tenistas da mesma chave se enfrentando na fase inicial, que terminará sexta-feira. Na semifinal, sábado, o primeiro do Grupo Azul (de João Fonseca) mede forças contra o segundo do Vermelho. Quem vencer, decide o título com o ganhador do embate entre o primeiro do Vermelho diante do segundo do Azul.

João Fonseca é um dos 7 debutantes no NextGen



De todos os oito participantes, apenas Fils não está debutando no torneio deste ano. Em 2023, o francês desperdiçou dois match-points e, na decisão, perdeu o título para o sérvio Hamad Medjedovic.

Onde assistir a João Fonseca no NextGen

🗓️ Data: 18 de dezembro de 2024, quarta-feira

⏰ Horário: em torno das 14h (de Brasília)

🌎 Local: King Abdullah Sports City, em Jeddah, Arábia Saudita

📺 Onde assistir: ESPN 2, Disney+ e Tennis TV