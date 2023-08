20h30 - Toronto (CAN) x Montreal Impact (CAN) - Apple TV

20h30 - New York City (EUA) x Minnesota United (EUA) - Apple TV

20h30 - New York Red Bull (EUA) x DC United (EUA) - Apple TV

20h30 - Columbus Crew (EUA) x Cincinnati (EUA) - Apple TV

21h30 - Chicago Fire (EUA) x Orlando City (EUA) - Apple TV

21h30 - Houston Dynamo (EUA) x Portland Timbers (EUA) - Apple TV

22h30 - St. Louis City (EUA) x Austin (EUA) - Apple TV

23h30 - Los Angeles Galaxy (EUA) x Real Salt Lake (EUA) - Apple TV

23h30 - Los Angeles FC (EUA) x Colorado Rapids (EUA) - Apple TV

23h30 - Seattle Sounders (EUA) x Atlanta United (EUA) - Apple TV

23h30 - Whitecaps (CAN) x San Jose Earthquakes (EUA) - Apple TV