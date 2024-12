Onde assistir à segunda partida de João Fonseca no NextGen

Embalado pela vitória na estreia, em cinco sets, contra o principal favorito, o francês Arthur Fils, 20º do mundo, o brasileiro João Fonseca (145º) volta à quadra no ATP NextGen nesta quinta-feira (19), por volta das 14h30m (de Brasília), em piso rápido indoor. O adversário da vez é o americano Learner Tien (122º), em confronto inédito no circuito profissional do tênis. ESPN 2, Disney+ e Tennis TV transmitem. Clique para assistir no Disney+.

continua após a publicidade

➡️ NextGen: Confira os resultados da primeira rodada

No entanto, quando João ambos eram juvenis, foram dois duelos, em 2023. Foi contra Tien que Fonseca conquistou seu maior título: o US Open de 2023. Meses antes, o americano vencera o brasileiro nas quartas de final de Roland Garros.

João Fonseca pode garantir o primeiro lugar

O tira-teima desta quinta-feira pode valer não só a vaga de João Fonseca nas semifinais de sábado, como a classificação em primeiro lugar do Grupo Azul. O brasileiro, se vencer, vai assegurar a melhor campanha, com uma rodada de antecipação, caso, na preliminar, Fils, atual vice-campeão, supere o tcheco Jakub Mensik. Aos 18 anos e caçula do torneio, João Fonseca está debutando no NextGen.

continua após a publicidade

Pelo Grupo Vermelho, a quarta-feira (18) também foi de ótimos jogos. Um dos que estão próximos das semifinais é o americano Alex Michelsen (41º), que derrotou o compatriota Nishesh Basavareddy (138º), por 3 sets a 1, com parciais de 2/4, 4/3 (7/5), 4/3 (7/4) e 4/2.

Semifinalista em 2023, quando perdeu para Fils, o francês Luca Van Assche (128º) também venceu nesta quarta-feira: 3 sets a 1 sobre o chinês Shang Juncheng (50º), com parciais de 4/3 (7/3), 2/4, 4/1 e 4/3 (7/5).



Nesta quinta-feira, às 8h (de Brasília), Shang e Basavareddy jogam pela sobrevivência no torneio. Em seguida, Van Assche e Michelsen medem forças.

continua após a publicidade

O torneio, que terminará domingo (22), é disputado no sistema round-robin, com todos os tenistas da mesma chave se enfrentando. A fase de grupo terminará sexta-feira (20). Nas semifinais, sábado (21), o primeiro do Grupo Azul (de João Fonseca) mede forças com o segundo do Vermelho. Quem vencer, decidirá o título com o ganhador do embate entre o primeiro do Vermelho e o segundo do Azul.

Onde assistir a João Fonseca no NextGen

🗓️ Data: 19 de dezembro de 2024, quinta-feira

⏰ Horário: em torno das 14h30m (de Brasília)

🌎 Local: King Abdullah Sports City, em Jidá, Arábia Saudita

📺 Onde assistir: ESPN 2, Disney+ e Tennis TV