Onde assistir à Criciúma x Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil 2025

Ficha do jogo CRI RBB Data e Hora Quinta-feira (1º), às 18h30 Local Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma Árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistentes Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Celso Luiz da Silva (MG) Var Philip Georg Bennett (RJ) Onde assistir

Nesta quinta-feira (1º), Criciúma e Red Bull Bragantino se enfrentam pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2025. O duelo está marcado para as 18h30 (de Brasília), no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. A expectativa é de casa cheia e um confronto bastante equilibrado entre duas equipes em momentos distintos nas suas respectivas divisões. A partida terá transmissão ao vivo no Sportv, canal de TV por assinatura, e também estará disponível no Premiere.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Red Bull Bragantino chega embalado. O Massa Bruta vive grande fase no Campeonato Brasileiro da Série A, com cinco vitórias consecutivas, o que o colocou na terceira posição da tabela, somando 13 pontos. A equipe de Fernando Seabra, no entanto, tem desfalques importantes: o goleiro Lucão e os atacantes Henry Mosquera e Fernando seguem fora por lesão.

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

Do lado do Criciúma, o clima também é positivo. O time comandado por Zé Ricardo está invicto há três jogos na Série B e garantiu sua vaga nesta fase após eliminar Operário-MS e Remo. No entanto, o técnico não poderá contar com Werik Popó, Talisson e Gabriel Novaes — todos emprestados pelo Bragantino e, portanto, impedidos de atuar. O meia Fellipe Mateus, lesionado, também está fora.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X RED BULL BRAGANTINO

3ª FASE DA COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 1º/05/2025 - 18h30

📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC)

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

🏁VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

⚽ ESCALAÇÕES

CRICIÚMA (Técnico: Zé Ricardo)

Moroso; Alaba, Rodrigo, Luciano Castán e Hermes; Trindade, Morelli e Diego Gonçalves; Juninho, Jhonata Robert e Neto.

continua após a publicidade

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Rodriguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha.