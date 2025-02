Novorizontino e Mirassol se enfrentam nesta domingo (17), às 20h (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A transmissão da partida será pela Zapping Sports, UOL Play e Nosso Futebol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nesse momento, ambas as equipes estão se classificando para a próxima fase do campeonato. o mandante Novorizontino é o segundo colocado do grupo C com 12 pontos, três atrás do líder São Paulo (15). Uma vitória pode ajudar o Tigre do Vale a se aproximar do Tricolor.

continua após a publicidade

O visitante Novorizontino é o vice-líder do grupo A com 16 pontos, estando cinco a frente do 3° colocado Botafogo-SP. O líder do grupo é o Corinthians com 26 pontos.

➡️Escalações de Liverpool x Wolverhampton têm brasileiros como titulares

Tudo sobre o jogo entre Liverpool x Wolverhampton (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Novorizontino e Mirassol

10ª Rodada — Campeonato Paulista

📆 Data e horário: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP);

📺Onde assistir: Zapping Sports, UOL Play e Nosso Futebol.

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Novorizontino (Técnico: Eduardo Baptista)

Airton; Dantas, Donato, Patrick; R. Soares, Oyama, Jean Irmer, Waguininho; Pablo Dyego e F. Matheus; Robson

Mirassol (Técnico: Eduardo Barroca)

Muralha; L. Ramon, J. Victor, Empereur e Reinaldo; Danielzinho e N. Moura; Negueba, Gabriel e Clayson; Iury Castilho