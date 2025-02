Maratona derrubou desempenho do São Paulo no Paulistão

Sem vencer há três jogos e com uma vitória nas últimas cinco partidas, o São Paulo enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pressionado.

O Tricolor teve um início de Paulistão animador. Nos quatro primeiros jogos, após empate na estreia contra o Botafogo, o time emendou três vitórias seguidas. Durante o período, além dos dez pontos em quatro jogos, destaque para as vitórias por 3 a 1 sobre o Corinthians, e 2 a 1 na Portuguesa, com direito a gol da “joia” Ryan Francisco.

Três dias depois, o time sofreu sua primeira derrota no campeonato, ao levar 3 a 1 do Santos na Vila Belmiro. O intervalo entre a derrota na Baixada Santista e a vitória sobre o Mirassol por 4 a 1 foi de quatro dias. Foi a última vez que o Tricolor teve tanto tempo de descanso no torneio.

Desde então, o time entrou em uma maratona e fez quatro jogos em oito dias. E o desempenho despencou. O São Paulo venceu o Mirassol, mas perdeu para o Red Bull Bragantino (0 x 1), e empatou com a Inter de Limeira (0 x 0) e com o Velo Clube (3 x 3).

Além dos resultados ruins, cada partida teve sua peculiaridade. Contra Bragantino e Inter, o time teve um jogador a mais durante boa parte do jogo, mas foi incapaz de criar chances de gol para mudar os resultados. Já contra o Velo Clube, o problema foi a defesa, que levou três gols de um dos piores times do torneio até então.

— Se nos fazem tantos gols é porque estamos fazendo algo errado. É impossível ter uma estatística de tantos gols sofridos e dizer que estamos defendendo bem. O primeiro gol foi fruto de duas conexões, cruzamento e cabeçada. Pode haver algo de mérito deles, mas acredito que o segundo e terceiro gols nós facilitamos. Não defendemos bem durante o Paulista. Não tenho dúvidas de que vamos defender melhor, vamos encontrar o equilíbrio. Jogar a cada dois, três dias não te permite trabalhar e atender essa questão. Estamos em meio a uma competição, é difícil corrigir isso agora. Tem que ir competindo com acertos e erros, trocando — afirmou o técnico do São Paulo, Luis Zubeldía.

O São Paulo é o líder do Grupo C do Paulistão, com 15 pontos. O Novorizontino é o segundo, com 12.

— É um pouco do que acontece com a maioria dos times que está jogando essa competição. Não é o momento ideal para todos nós, pretendíamos ter quatro ou cinco pontos a mais, mas temos que dar a volta por cima, fazer todo o possível para que nesses últimos três jogos possamos jogar melhor, defender melhor e conquistar os pontos para ir à fase final. Não tenho dúvidas que na fase final o time vai ter mais confiança e é outra parte do campeonato. Para o começo do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil não tenho dúvidas que o time vai ter mais equilíbrio. Para isso se necessita dias de trabalho, não de competições, para poder equilibrar coisas que se repetem — analisou o treinador argentino.

Faltando três jogos para o fim da primeira fase do Paulistão, o São Paulo enfrenta, além do Palmeiras, Ponte Preta e São Bernardo. O foco do time é ficar à frente do Novorizontino para poder jogar as quartas de final em casa. Depois, pensar em ficar em uma posição mais alta na classificação geral e tentar decidir a semifinal também no MorumBis.