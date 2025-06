Nesta sexta-feira (6), Noruega e Itália se enfrentam em um confronto válido pela 3ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Ullevaal Stadion, em Oslo. O jogo tem início marcado para as 15h45 (de Brasília) e contará com transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e da Disney+ (streaming).

A Noruega chega embalada pela boa fase: lidera o Grupo I com 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas. Comandados por Stale Solbakken, os donos da casa apostam em seus principais nomes, como Erling Haaland e Martin Ødegaard, para manter a liderança da chave.

Noruega x Itália pela 3ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo (Arte: Lance!)

Já a Itália, estreia nas Eliminatórias após ter disputado recentemente a Nations League, da qual foi eliminada nas quartas de final pela Alemanha. A equipe de Luciano Spalletti busca evitar a repetição do fracasso do último ciclo, quando ficou fora da Copa de 2022. Com desfalques importantes como Locatelli, Gabbia e Calafiori, a Azzurra ainda tenta encontrar sua melhor formação.

Tudo sobre o jogo entre Noruega e Itália pelas Eliminatórias Europeias (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Noruega x Itália

3ª Rodada - Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo

📆 Data e horário: sexta-feira, 6 de junho, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Ullevaal Stadion, em Oslo (Noruega)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NORUEGA (Técnico: Stale Solbakken)

Nyland; Ryerson, Ostigard, Ajer, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Sorloth, Haaland

ITÁLIA (Técnico: Luciano Spalletti)

Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori, Kean