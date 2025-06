Nesta quinta-feira (5), Iraque e Coreia do Sul se enfrentam em um confronto decisivo pela 9ª rodada das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Estádio Internacional de Baçorá, no Iraque. O jogo tem início marcado para as 15h15 (de Brasília) e contará com transmissão ao vivo da Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A seleção do Iraque chega para o duelo ocupando a terceira colocação do Grupo B, com 12 pontos, e precisa da vitória para seguir sonhando com uma vaga direta na Copa. A partida marcará a estreia do técnico Graham Arnold, que terá a missão de buscar os três pontos em casa contra o líder da chave.

Iraque x Coreia do Sul pela 9º rodada das Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo (Arte: Lance!)

Do outro lado, a Coreia do Sul lidera o grupo com 16 pontos e está invicta nas Eliminatórias, com quatro vitórias e quatro empates. Comandada por Hong Myung-Bo, a equipe tem em Son Heung-Min, astro do Tottenham, seu grande destaque. Uma vitória garante matematicamente os sul-coreanos no Mundial de 2026.

continua após a publicidade

➡️Seguindo os passos dos pais; veja filhos de astros do futebol que atuam no futebol de base

Tudo sobre o jogo entre Iraque e Coreia do Sul pelas Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Iraque x Coreia do Sul

9ª Rodada - Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo

📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de junho, às 15h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Internacional de Baçorá, no Iraque

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

IRAQUE (Técnico: Graham Arnold)

Ahmed Basil; Rebin Solaka, Younis, Hashem; Bayesh, Amjad Attwan, Al-Ammari, Al-Hajjaj; Amyn, Aymen Hussein, Jasim

continua após a publicidade

COREIA DO SUL (Técnico: Hong Myung-Bo)

Hyun-Woo; Seol, Cho, Kyung-Won, Lee; Hwang In-Beom, Park Yong-Woo, D. Lee, Jae-Sung, Hwang; Son