Nesta quinta-feira (5), Emirados Árabes e Uzbequistão se enfrentam em um confronto decisivo pela 9ª rodada das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi. O jogo tem início marcado para as 13h (de Brasília) e contará com transmissão ao vivo da Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A equipe dos Emirados Árabes Unidos chega pressionada: ocupa o terceiro lugar no Grupo A, com 13 pontos, e precisa vencer para manter viva a esperança de avançar sem passar pela repescagem. Sob o comando de Cosmin Olăroiu, os Emirados contam com um elenco formado por diversos brasileiros naturalizados, como Caio, Fábio Lima e Luanzinho, além do experiente defensor Lucas Pimenta.

Emirados Árabes x Uzbequistão pela 9º rodada das Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo (Arte: Lance!)

Do outro lado, o Uzbequistão aparece em segundo lugar com 17 pontos e depende de um simples empate para garantir sua vaga direta na Copa. A equipe comandada por Timur Kapadze aposta na força de jogadores como Shomurodov, destaque ofensivo da equipe, e na consistência defensiva para segurar o resultado fora de casa.

continua após a publicidade

O jogo é decisivo para as duas seleções. Um empate garante os visitantes no próximo Mundial. Para os donos da casa somente a vitória interessa se quiser se classificar sem repescagem.

➡️Seguindo os passos dos pais; veja filhos de astros do futebol que atuam no futebol de base

Tudo sobre o jogo entre Emirados Árabes e Uzbequistão pelas Eliminatórias Asiáticas (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Emirados Árabes x Uzbequistão

9ª Rodada - Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo

📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de junho, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi (EAU)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

EMIRADOS ÁRABES (Técnico: Cosmin Olăroiu)

Eisa; Meloni, Lucas Pimenta, Kouadio, Al-Maazmi; Nader, Ramadan, Fábio Lima, Luanzinho; Jonatas, Caio

UZBEQUISTÃO (Técnico: Timur Kapadze)

Yusupov; Eshmuradov, Khusanov, Ashurmatov; Alijinov, Hamrobekov, Shurukov, Sayfiyev; Ekrinov, Fayzullaev, Shomurodov