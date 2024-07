Marta em ação pela Seleção Brasileira (Foto: WILLIAM WEST / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 13:56 • Bordeaux (FRA)

Nigéria e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 14h (horário de Brasília), no Stade Matmut Atlantique, em Bordeaux (FRA), em jogo válido pela abertura do grupo C do futebol feminino nas Olimpíadas. A Seleção vai em busca de sua primeira medalha de ouro na história, tendo duas pratas, em 2004 e 2008. O jogo terá transmissão do SporTV, do Globoplay e da CazéTV.

✅ FICHA TÉCNICA

Nigéria x Brasil

1ª rodada - Grupo C - Futebol Feminino - Olimpíadas



🗓️ Data e horário: quinta-feira, 25 de julho de 2024, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Stade Matmut Atlantique, em Bordeaux (FRA)

📺 Onde assistir: SporTV, Globoplay e CazéTV

🟨 Arbitragem: Yu-jeong Kim-CDS (árbitra); Mi-suk Park-CDS e Joanna Charaktis-AUS (auxiliares); Jelena Cvetkovic-SER (quarta árbitra); Kate Jacewics-AUS e Ivan Bebek-CRO (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NIGÉRIA (Técnico: Randy Waldrum)

Chiamaka Nnadozie; Michelle Alozie, Osinachi Ohale, Blessing Demehin e Chidinma Okeke; Esther Okoronkwo, Christy Ucheibe, Uchenna Kanu, Toni Payne e Rasheedat Ajibade; Asisat Oshoala



BRASIL (Técnico: Arthur Elias)

Lorena; Antônia, Thais Ferreira, Rafaelle e Tamires; Marta, Yaya e Duda Sampaio; Ludmila, Adriana e Gabi Nunes