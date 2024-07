Jogo da Argentina pelas Olimpíadas gera corneta da web: ‘Flamengo das seleções’

Júlian Álvarez (Foto: Arnaud FINISTRE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 12:31 • Rio de Janeiro (RJ)

A arbitragem da partida entre Argentina e Marrocos pela abertura do grupo B das Olimpíadas gerou corneta por parte de torcedores na web. A partida terminou empatada em 2 a 2, com gol da Albiceleste marcado por Medina após 15 minutos de acréscimo.

Nas redes sociais, internautas criticaram muito o tempo acrescido pelo árbitro sueco Glenn Nyberg no segundo tempo do jogo. A seleção marroquina vencia por 2 a 1, mas os argentinos aproveitaram os acréscimos longos para igualar o placar no último lance. Torcedores brasileiros reclamaram muito do ocorrido, usando adjetivos como "roubado" e comparando a Argentina ao Flamengo de maneira irônica.

Confira abaixo algumas publicações na web sobre Marrocos x Argentina pelas Olimpíadas:

