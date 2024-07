Jogadores de Marrocos celebram um dos gols sobre a Argentina (Foto: Arnaud FINISTRE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 12:16 • Saint-Étienne (FRA) • Atualizada em 24/07/2024 - 14:32

Loucura nas Olimpíadas! Logo na abertura do futebol masculino, Argentina e Marrocos entregaram pura emoção em Saint-Étienne. Em partida confusa com gol aos 61 minutos do segundo tempo, jogo anulado e confusão com uma "revisão de duas horas do VAR", os africanos venceram por 2 a 1, com dois gols de Rahimi - Simeone descontou para a Albiceleste.

👀 ENTENDA O QUE ACONTECEU

A Argentina perdia por 2 a 1 até o fim da partida. Glenn Nyberg, árbitro do confronto, deu 15 minutos de acréscimos, já altamente questionados por torcedores. Após o tempo ser excedido, Medina aproveitou bate-rebate em lance maluco e colocou para as redes, empatando o duelo.

Após o gol, torcedores invadiram o gramado do Stade Geoffroy-Guichard e rojões foram atirados, o que causou uma certa confusão. Jogadores desceram para os vestiários mesmo sem a partida ter sido encerrada por Nyberg. Porém, o VAR revisou o lance com calma após a situação, e viu que Amione, que participou diretamente da jogada do gol, estava em condição ilegal.

O impedimento foi flagrado e anunciado publicamente depois do "fim do jogo". A comunicação às duas seleções foi feita, e ambas tiveram direito a 20 minutos de aquecimento, além de jogarem com os portões fechados.

Quase duas horas depois, Argentina e Marrocos subiram ao gramado novamente. Nyberg oficializou a revisão no monitor, anulou o tento de Medina e reiniciou a partida. Cerca de três minutos e 45 segundos foram jogados após o retorno, e os africanos seguraram o triunfo. Desfecho inacreditável logo na abertura dos Jogos de Paris 2024.

🥅 OS GOLS DO JOGO

A primeira etapa foi marcada por forte controle por parte dos argentinos, comandados por Javier Mascherano. Porém, praticamente no último lance, El Khannouss e Akhomach fizeram trama incrível pela direita, e o camisa 8 cruzou para Rahimi, que completou de primeira, no alto, para superar Rulli e inaugurar o marcador.

Aos 5' da segunda etapa, o próprio Akhomach invadiu a área pelo lado direito, e foi empurrado por Soler. O pênalti foi marcado, e Rahimi assumiu a responsabilidade, batendo no canto esquerdo. O goleiro argentino até acertou a escolha, mas não alcançou o bom chute.

No decorrer da segunda etapa, a Argentina voltou ao jogo. Soler aproveitou cruzamento de Joaquín García, e livre, matou no peito e bateu cruzado. A bola iria para fora, mas Giuliano Simeone, filho do técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, se esticou para diminuir o placar.

O ímpeto final foi recompensado para a Argentina em lance maluco, depois de o árbitro sueco Glenn Nyberg dar 15 minutos de acréscimo. Almada limpou a defesa adversária e bateu duas vezes; a primeira foi travada, a segunda parou em defesa de Munir. Na primeira sobra, Otamendi acertou uma bomba, Munir voltou a salvar e o travessão ajudou; na segunda, Amione testou no poste superior, e a terceira caiu para Medina, que com o gol aberto, empurrou de cabeça.

Após toda a confusão, o impedimento foi marcado e a partida reiniciada após duas horas. Veja abaixo o momento onde a condição ilegal foi flagrada:

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina 1x2 Marrocos

1ª rodada - Grupo B - Olimpíadas 2024



🗓️ Data e horário: quarta-feira, 24 de julho de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Stade Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne (FRA)

🟥 Arbitragem: Glenn Nyberg-SUE (árbitro); Mahbod Beigi-SUE e Andreas Soderkvist-SUE (auxiliares); Frida Klarlund-DIN (quarta árbitra); Paolo Valeri-ITA e Ovidiu Hategan-ROM (VAR)

🥅 Gols: Soufiane Rahimi (MAR - 47' 1T e 5' 2T); Giuliano Simeone (ARG - 22' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Marcos Di Césare e Ezequiel Fernández (ARG); Munir Mohamedi, Oussama Targhalline, Zakaria El Ouahidi, Ilias Akhomach, Bilal El Khannouss e Soufiane Rahimi (MAR)

⚽ ESCALAÇÕES

ARGENTINA (Técnico: Javier Mascherano)

Gerónimo Rulli; Joaquín García (Claudio Echeverri), Marcos Di Césare, Nicolás Otamendi e Julio Soler (Bruno Amione); Kevin Zenon (Giuliano Simeone), Santiago Hezze (Ezequiel Fernández) e Cristian Medina; Thiago Almada, Julián Álvarez e Lucas Beltrán (Luciano Gondou)

MARROCOS (Técnico: Tarik Sektioui)

Munir Mohamedi; Achraf Hakimi, Oussama Targhalline, Mehdi Boukamir e Zakaria El Ouahidi; Oussama El Azzouzi (Akram Nakach), Bilal El Khannouss (Benjamin Bouchouari) e Amir Richardson; Ilias Akhomach (Abdessamad Ezzalzouli), Soufiane Rahimi e Eliesse Ben Seghir (Yassine Kechta)

Rahimi celebra um dos gols do Marrocos no confronto com a Argentina nas Olimpíadas (Foto: Arnaud FINISTRE / AFP)