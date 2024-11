Newcastle e West Ham se enfrentam nesta segunda-feira (25), em jogo válido pela 12ª rodada da Premier League. A bola às 17h (de Brasília), no estádio St James' Park, com transmissão de ESPN e Disney+. Os Magpies ocupam a oitava colocação do Campeonato Inglês, com 18 pontos, enquanto os Hammers estão em 14º lugar, com 12 pontos. ➡️Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre Newcastle e West Ham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Newcastle x West Ham

12ª RODADA- PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: segunda-feira, 25 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: St James' Park, em Newcastle, na Inglaterra

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)

Pope; Livramento, Schär, Kelly e Hall; Bruno Guimarães, Longstaff e Willock; Gordon (Barnes), Isak e Joelinton.

WEST HAM (Técnico: Julen Lopetegui)

Fabianski; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman e Emerson Palmieri; Soucek e Guido Rodríguez; Summerville, Lucas Paquetá e Bowen; Antonio (Danny Ings).

