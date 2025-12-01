Astro do Barcelona pede tempo para se recuperar mentalmente

Ronald Araújo solicitou ao Barcelona um período de afastamento para cuidar de sua saúde mental. O defensor de 26 anos vive semanas de forte pressão desde a expulsão contra o Chelsea e admite não estar em seu melhor estado psicológico. A decisão foi comunicada ao clube, que concordou imediatamente e colocou todo o suporte à disposição do jogador.

Fontes próximas ao jogador explicam que o pedido não está ligado a qualquer problema físico. Araujo está apto para jogar, mas sente que precisa interromper a rotina competitiva para recuperar estabilidade emocional. O período será "indefinido", já que o próprio Barcelona entende que esse tipo de recuperação não pode ser submetido a datas rígidas.

Companheiros e dirigentes têm se mobilizado para amparar o uruguaio. Laporta reforçou publicamente sua confiança no capitão e rebateu as críticas recentes.

– Quero encorajar e defender Araujo. Ele tem sido muito criticado, e não acho isso justo. Ele se entrega totalmente em campo, é o nosso capitão, e agora precisa superar este momento – afirmou o presidente, destacando que o clube está "inteiramente com ele".

Ronald Araújo em ação pelo Barcelona, na temporada de 2024/25 (Foto: Reprodução/Instagram)

Ronald Araújo passa por dificuldade, mas tem apoio no Barcelona

O gesto reflete o ambiente de solidariedade criado no vestiário. Deco e Hansi Flick também manifestaram apoio ao zagueiro, que nos últimos meses aceitou mudanças táticas, períodos no banco e até atuações fora de posição. Em uma dessas ocasiões, chegou a jogar como centroavante e marcou o gol da vitória sobre o Girona.

A comissão técnica entende que o pedido de afastamento reforça o comprometimento de Araujo. O jogador acredita ser a atitude mais honesta com o clube e com os colegas, já que vinha convivendo com ansiedade crescente e não se sentia em condições ideais para competir em alto nível.

O elenco recebeu a notícia com compreensão. Araujo é um dos capitães mais respeitados do grupo e cultivou relações fortes no ambiente interno. Recentemente, organizou um jantar de confraternização em sua casa, gesto que reforçou a proximidade com o grupo. Agora, são os companheiros que buscam retribuir o apoio dado por ele.

Os agentes do jogador também participam do processo e mantêm contato constante com o Barcelona para monitorar sua recuperação. O clube, por sua vez, ofereceu acompanhamento psicológico integral e liberou o atleta de compromissos esportivos até que ele se sinta confortável para retornar.

