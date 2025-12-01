Astro do Barcelona pede tempo para se recuperar mentalmente
Jogador não vive boa fase no Barcelona
Ronald Araújo solicitou ao Barcelona um período de afastamento para cuidar de sua saúde mental. O defensor de 26 anos vive semanas de forte pressão desde a expulsão contra o Chelsea e admite não estar em seu melhor estado psicológico. A decisão foi comunicada ao clube, que concordou imediatamente e colocou todo o suporte à disposição do jogador.
Fontes próximas ao jogador explicam que o pedido não está ligado a qualquer problema físico. Araujo está apto para jogar, mas sente que precisa interromper a rotina competitiva para recuperar estabilidade emocional. O período será "indefinido", já que o próprio Barcelona entende que esse tipo de recuperação não pode ser submetido a datas rígidas.
Companheiros e dirigentes têm se mobilizado para amparar o uruguaio. Laporta reforçou publicamente sua confiança no capitão e rebateu as críticas recentes.
– Quero encorajar e defender Araujo. Ele tem sido muito criticado, e não acho isso justo. Ele se entrega totalmente em campo, é o nosso capitão, e agora precisa superar este momento – afirmou o presidente, destacando que o clube está "inteiramente com ele".
Ronald Araújo passa por dificuldade, mas tem apoio no Barcelona
O gesto reflete o ambiente de solidariedade criado no vestiário. Deco e Hansi Flick também manifestaram apoio ao zagueiro, que nos últimos meses aceitou mudanças táticas, períodos no banco e até atuações fora de posição. Em uma dessas ocasiões, chegou a jogar como centroavante e marcou o gol da vitória sobre o Girona.
A comissão técnica entende que o pedido de afastamento reforça o comprometimento de Araujo. O jogador acredita ser a atitude mais honesta com o clube e com os colegas, já que vinha convivendo com ansiedade crescente e não se sentia em condições ideais para competir em alto nível.
O elenco recebeu a notícia com compreensão. Araujo é um dos capitães mais respeitados do grupo e cultivou relações fortes no ambiente interno. Recentemente, organizou um jantar de confraternização em sua casa, gesto que reforçou a proximidade com o grupo. Agora, são os companheiros que buscam retribuir o apoio dado por ele.
Os agentes do jogador também participam do processo e mantêm contato constante com o Barcelona para monitorar sua recuperação. O clube, por sua vez, ofereceu acompanhamento psicológico integral e liberou o atleta de compromissos esportivos até que ele se sinta confortável para retornar.
