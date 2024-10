Nacional x Benfica: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português

DI Maria em ação pelo Benfica (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 15:17 • Rio de Janeiro

O Nacional recebe o Benfica neste domingo (06/10) pela rodada 8 do Campeonato Português. A partida será realizada às 14h (de Brasília), no Estádio da Madeira, na cidade de Funchal, na Ilha da Madeira.

O time da casa encara um grande desafio para deixar a zona de rebaixamento. O Nacional soma somente cinco pontos em sete jogos. É uma campanha muito inferior comparada à do Benfica, terceiro colocado, com 16 pontos – cinco atrás do líder, o Sporting, com 21 (100% de aproveitamento).



Escalação do Nacional

No Nacional, o técnico Tiago Margarido pode fazer mudanças pontuais na equipe, que não vive bom momento e enfrenta um dos favoritos ao título.



Prováveis escalações:



No Nacional, o técnico Tiago Margarido pode fazer mudanças pontuais na equipe, que não vive bom momento e enfrenta um dos favoritos ao título. O Benfica, do técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, deve ir com força máxima para o jogo contra o Nacional. O treinador descartou a ideia de fazer preservações. Com isso, alguns dos principais jogadores, como o meia-atacante argentino Di María, devem estar em campo.

Escalação do Nacional: França; Garcia, Santos, Vitor e Gomes; Soumaré, Dias e Esteves; Appiah, Butzke e Thomas. Técnico: Tiago Margarido.

Escalação do Benfica: Trubin, Bah, Otamendi, Tomás Araújo e Carreras; Florentino, Aursnes e Kökçü; Di María, Pavlidis e Aktürkoğlu. Técnico: Bruno Lage.