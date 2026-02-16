Botafogo liga sinal de alerta com baixo aproveitamento na altitude; veja números

O Botafogo liga o sinal de alerta antes de enfrentar o Nacional Potosí na Libertadores devido ao baixo aproveitamento na altitude. Após a eliminação no Campeonato Carioca, o Alvinegro vira a chave e pensa na Glória Eterna como prioridade nos próximos dias.

Em nove jogos válidos por Libertadores e Sul-Americana na altitude, o Botafogo tem duas vitórias, dois empates e cinco derrotas. Esses números representam um aproveitamento de apenas 29,6% em confrontos acima de 1500 metros do nível do mar.

Nessa amostragem, o Botafogo tem como lugar mais alto que já entrou em campo a cidade de Quito, no Equador, que está a 2850 metros acima do nível do mar. Em 2026, o Glorioso enfrentará sua pior jornada em termos de altitude, uma vez que a cidade de Potosí tem mais de 4000 mil metros de altura.

Desempenho do Botafogo em jogos na altitude (Arte: NotebookLM)

Botafogo tem retrospecto interessante em mata-mata contra rivais com altitude

Embora o aproveitamento do Botafogo não seja bom atuando em altitudes elevadas, o Alvinegro tem um retrospecto interessante em mata-mata. Em quatro partidas eliminatórias contra rivais que tenham o ambiente hostil em seus favores, o Glorioso conseguiu se classificar duas vezes.

Em 2014, o Botafogo fez o jogo de ida da 1ª fase da Libertadores contra o Deportivo Quito no Equador. Apesar da derrota por 1 a 0, o Alvinegro conquistou um resultado fácil de ser revertido e goleou o adversário no Rio de Janeiro por 4 a 0.

Na história campanha que culminou com o título da Libertadores em 2024, o Botafogo iniciou sua trajetória diante do Aurora, que atua em Cochabamba, na Bolívia. Fora de casa, o Glorioso arrancou um empate por 1 a 1 e aplicou uma sonora goleada por 6 a 0 no Estádio Nilton Santos para avançar no torneio.

Nacional Potosí tem desempenho desastroso em Libertadores

O Nacional Potosí fez sua estreia na Libertadores em 2023, quando disputou a 1ª fase da Libertadores. Na ocasião, o clube boliviano foi derrotado em dois jogos para o El Nacional, do Equador, e foi eliminado da competição com o placar agregado de 9 a 2 em favor da equipe de Quito.

É natural que o El Nacional tenha tido mais facilidade em termos de adaptação, uma vez que já joga regularmente na altitude de Quito. No entanto, a diferença no placar dá a dimensão do quão frágil é o Nacional Potosí.

Essa diferença é ainda maior quando se compara o valor de mercado do Botafogo com o do Nacional Potosí. Enquanto o Alvinegro tem um elenco avaliado em 101,5 milhões de euros (R$ 628,7 milhões), os bolivianos valem apenas 6,7 milhões de euros (R$ 41,5 milhões).

