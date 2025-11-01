Milan e Roma se enfrentam neste domingo (12), às 16h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA), pela 10ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

Ficha do jogo MIL ROM 10ª rodada Campeonato Italiano Data e Hora domingo (2), às 16h45 (de Brasília) Local San Siro, em Milão (ITA) Árbitro Marco Guida Assistentes Pietro Dei Giudici, Christian Rossi e Matteo Marchetti (quarto árbitro) Var Aleandro Di Paolo (VAR) e Marco Di Bello (AVAR) Onde assistir

Na quarta colocação, o Milan vive sequência positiva, com oito partidas sem perder no Campeonato Italiano, os Rossoneros vão em busca de se aproximar da liderança. Com a experiência de Luka Modrić, a equipe de Massimiliano Allegri apenas empatou na última rodada da competição, fora de casa, contra a Atalanta, por 1 a 1.

Modric e Pulisic comemoram gol do Milan contra o Napoli (Foto: Piero Cruciatti / AFP)

Do outro lado, a Roma ocupa a vice-liderança após grande início de Gian Pierro Gasperini. Para tentar alcançar o líder Napoli, a equipe da capital italiana conta com uma defesa sólida, a menos vazada da competição, com apenas quatro gols sofridos. Na última vez que entraram em campo pelo campeonato, a Loba venceu o Parma por 2 a 1.

Tudo sobre o jogo entre Milan e Roma pelo Campeonato Italiano (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Milan x Roma

Campeonato Italiano - 10ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)

👁️ Onde assistir: ESPN e do Disney+ (streaming)

🟨 Arbitragem: Marco Guida (árbitro); Pietro Dei Giudici e Christian Rossi (assistentes); Matteo Marchetti (quarto árbitro)

📺 VAR: Aleandro Di Paolo (VAR) e Marco Di Bello (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Milan (Técnico: Massimiliano Allegri):

Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Estupinan, Ricci, Modric, Fofana, Saelemaekers; Leao, Nkunku

Roma (Técnico: Gian Pierro Gasperini):

Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Celik; Soulé, Pellegrini, Dybala

Wesley comemora a vitória da Roma com seus companheiros (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

