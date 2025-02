Melgar x Deportes Tolima: onde assistir e horário do jogo pela segunda fase da Libertadores

Melgar e Deportes Tolima se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), no Estadio de la UNSA, em Arequipa, Peru. O confronto válido pelo jogo de volta da segunda fase de classificação da Libertadores terá transmissão ao vivo da Paramont+ (streaming).

O jogo de ida terminou 1 a 0 para o Melgar, com um gol de Kenji Cabrera, aos 35 minutos do primeiro tempo. A equipe peruana leva vantagem para o jogo de volta e vai em busca da classificação em casa. Pelo campeonato local, o time ocupa a primeira colocação da Liga 1, com nove pontos conquistados em três jogos.

O Deportes Tolima, por sua vez, precisa de pelo menos um gol para levar a disputa para os pênaltis e sonhar com a classificação. No Campeonato Colombiano, a equipe ocupa a oitava colocação, também com nove pontos. Foram duas vitórias e três empates na competição.

Melgar e Deportes Tolima se enfrentam nesta quinta (Foto: Divulgação / Twitter Melgar)

Tudo sobre o jogo entre Melgar x Deportes Tolima (onde assistir, horário e local)

✅ FICHA TÉCNICA

MELGAR x DEPORTES TOLIMA

SEGUNDA FASE - JOGO 2 - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estadio de la UNSA, em Arequipa, Peru;

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming);

🟨 Árbitro: Benitez Carlos P.