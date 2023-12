Neste sábado (9), às 12h (horário de Brasília), o Manchester United recebe o Bournemouth no Old Trafford, em Manchester (ING), em jogo válido pela 16ª rodada da Premier League. Depois da sequência ruim, o United voltou a vencer e quer continuar com a maré positiva. A partida terá transmissão da ESPN e do Star+.