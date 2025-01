Manchester City x Salford City: onde assistir, horário e prováveis escalações

No sábado (11), o Manchester City enfrenta o Salford City pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. O confronto acontece no Etihad Stadium, em Manchester, às 14h45 (horário de Brasília), e será transmitido ao vivo pela ESPN (canal fehcado) e Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O jogo representa um encontro inédito entre uma equipe da Premier League e um time da quarta divisão, que se destaca por sua defesa sólida, não sofreu gols nos últimos seis jogos, e vem de cinco vitórias consecutivas. A ausência do VAR no jogo adiciona um elemento de imprevisibilidade ao duelo.

O Manchester City entra no jogo com duas vitórias e três jogos de invencibilidade. Apesar de desfalques importantes como Stones, Rodri e Oscar Bobb, o clube conta com jogadores de destaque, como Ederson e Ruben Dias.

Manchester City e Salford City se enfrentam neste sábado (11) (Foto: Oli Scarff/AFP)

Confira as informações do jogo entre Manchester City e Salford City

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City X Salford City

3ª RODADA - COPA DA INGLATERRA

📆 Data e horário: sábado, 11 de janeiro de 2025, às 14h45 (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester

📺 Onde assistir: ESPN (canal fehcado) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Gundogan, Matheus Nunes, O’Reilly; Doku, Grealish, Haaland.

SALFORD CITY: Matt Young, Shephard, Tilt, Garbutt, Ashley; Mnoga, Fornah, Watson, Berkoe; Stockton, Adelakun.