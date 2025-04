Ficha do jogo LYO ARS Semifinal Champions League Feminina Data e Hora Domingo (27), às 13h (de Brasília) Local Stade Munincipal de Gerland, em Lyon (FRA) Árbitro Maria Caputi Assistentes Francesca Di Monte e Franca Overtoom Var Aleandro Di Paolo Onde assistir

Neste domingo (27), o Lyon recebe o Arsenal pelo jogo de volta da semifinal da Champions League Feminina. A partida acontece no Stade Munincipal de Gerland, em Lyon, na França. A partida está prevista para acontecer às 13h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo da TNT Sports (canal fechado), Max (streaming) e Dazn (streaming)

No jogo de ida, realizado no Meadow Park, em Borehamwood, o Lyon venceu o Arsenal por 2 a 1. Kadidiatou Diani abriu o placar para as francesas, Mariona Caldentey empatou para as inglesas e Melchie Dumornay garantiu a vitória para o Lyon.

Lyon x Arsenal pela Champions League Feminina (Arte: Lance!)

Para avançar à final, o Arsenal precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença. A equipe inglesa conta com o apoio da torcida e com o talento de jogadoras como Russo e Miedema para tentar surpreender. No entanto, o histórico recente favorece o Lyon, que venceu os últimos dois confrontos diretos entre os clubes.

Confira as informações do jogo entre Lyon e Arsenal pela Champions League Feminina

✅ FICHA TÉCNICA

LYON X ARSENAL

SEMIFINAL - JOGO DE VOLTA - CHAMPIONS LEAGUE FEMININA

📆 Data e horário: domingo, 27 de abril, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Stade Munincipal de Gerland, em Lyon (FRA)

📺 Onde assistir: TNT Sports (canal fechado), Max (streaming) e DAZN (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LYON: Endler; Carpenter, Gilles, Renard, Bacha; Egurrola, Heaps, Marozsan; Chawinga, Diani, Dumornay.

ARSENAL: Zinsberger; Fox, Williamson, Catley, McCabe; Little, Maanum, Caldentey; Kelly, Foord, Russo