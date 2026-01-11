Liverpool x Barnsley: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Copa da Inglaterra
Confira todas as informações do duelo válido pela terceira rodada
Liverpool e Barnsley se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 16h45 (de Brasília), pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. A partida será realizada em Anfield, em Liverpool (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Liverpool chega ao confronto em fase de estabilidade, apesar da recente queda de produtividade ofensiva. A equipe acumula três empates seguidos na Premier League, incluindo igualdades com Arsenal e Fulham, mas mantém uma sequência invicta de dez partidas na temporada. Pela FA Cup, o duelo tem peso histórico, já que os Reds tentam encerrar um jejum que dura desde 2022 e buscam o nono título da competição.
O Barnsley vem embalado pelo desempenho na Copa da Inglaterra, após eliminar York City e Peterborough United nas fases anteriores. Em contrapartida, o rendimento no campeonato nacional é irregular: na League One, a equipe ficou no empate por 1 a 1 com o Wigan na última rodada, resultado que evidencia dificuldades para sustentar regularidade contra adversários mais qualificados.
Tudo sobre o jogo entre Liverpool e Barnsley (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool 🆚 Barnsley
3ª rodada — Copa da Inglaterra
📆 Data e horário: segunda-feira, 12 de janeiro, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Farai Hallam
🚩 Assistentes: Alistair Nelson, Hristo Karaivanov e Ruebyn Ricardo (quarto árbitro)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Mamardashvili; Ramsay, Joe Gomez, Robertson e Kerkez; Nyoni e Mac Allister; Frimpong, Curtis Jones e Ngumoha; Chiesa.
Barnsley (Técnico: Conor Hourihane)
Mahoney; Watson, Gevigney, Shepherd e Earl; Phillips e Bland; Jalo, Kelly e McGoldrick; Keillor-Dunn.
