Lille x Lyon: onde assistir, horário e prováveis escalações

Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 13:59 • França

Lille e Lyon se enfrentam nesta sexta-feira (1), às 17h (horário de Brasília), no Stade Pierre Mauroy, na França, em duelo válido pela 10° rodada da Ligue 1. A partida será transmitida pela Amazon Prime Video (streaming) e na CazeTv (Youtube).

Lille e Lyon se enfrentam nesta sexta (1) (Foto: DENIS CHARLET / AFP)

O Lille ocupa a 4° colocação na Ligue 1 com 17 pontos acumulados. O Lyon, por sua vez, é o 7° colocado e briga pela vaga no G-4 com 14 pontos, até o momento. Foram disputadas 109 partidas entre os clubes e o Lille tem vantagem no retrospecto com cinco vitórias a mais que o adversário.

✅ FICHA TÉCNICA

LILLE x LYON

10° RODADA - LIGUE 1

📆 Data e horário: sexta-feira, 1 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Stade Pierre Mauroy, em Lille, na França

📺 Onde assistir: Amazon Prime (streaming) e CazéTv (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Lille: Chevalier; Meunier, Diakité, Mandi e Gudmundsson; André, André Gomes e Angel Gomes; Zhegrova, David e Sahraoui. Técnico: Bruno Genésio

Lyon: Lucas Perri; Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté e Tagliafico; Matic e Veretout; Mikautadze, Cherki e Fofana; Lacazette. Técnico: Pierre Sage

