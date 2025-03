Leganés x Real Betis: onde assistir ao vivo, horário pela La Liga

Leganés e Real Betis se enfrentam neste domingo (16), às 10h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão da ESPN 2 e no streaming da Disney +. O jogo vale muito para os dois clubes: o Leganés, 17º, segue focado em somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Betis, 6º, busca mais uma vitória para se aproximar do G4.

Retrospecto:

Confrontos diretos - (últimas dez partidas)

Real Betis: 5 vitórias

Leganés: 4 vitórias

1 Empate

Tudo sobre o jogo entre Leganés x Real Betis (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

LEGANÉS x REAL BETIS

28ª RODADA DO CAMPEONATO ESPANHOL

📆 Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 10h (de Brasília);

📍 Local: Estadio Municipal de Butarque, Leganes (ESP);

📺 Onde assistir: ESPN 2 e Disney+;

🟨 Árbitro: César Soto Grado;

Antony tem se destacado no Betis

A temporada de Antony no Real Betis em 2024-2025 tem sido marcada por uma impressionante volta por cima do atacante brasileiro. Após um período de altos e baixos no Manchester United, onde não conseguiu repetir o brilho mostrado no Ajax e tornou-se alvo de críticas, Antony foi emprestado ao Betis em janeiro de 2025, em um acordo sem opção de compra, válido até 30 de junho de 2025.

A mudança para o clube espanhol, sob o comando de Manuel Pellegrini, parece ter reacendido o talento que o destacou no início da carreira, trazendo números expressivos e uma rápida adaptação ao futebol espanhol.