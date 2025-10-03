menu hamburguer
Leeds x Tottenham: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira as principais informações do duelo válido pela 7ª rodada

03/10/2025
08:00
Leeds e Tottenham se enfrentam pela 7ª rodada da Premier League, no sábado (4)
imagem cameraLeeds e Tottenham se enfrentam pela 7ª rodada da Premier League, no sábado (4) (Foto: Arte/Lance)
O Leeds recebe o Tottenham em duelo válido pela 7ª rodada da Premier League 2025/2026, neste sábado (4), às 8h30 (de Brasília). O confronto no Elland Road será transmitido pelo Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Leeds 🔵🟡

No início da Premier League, o Leeds faz uma competição modesta e sem grandes pretensões de alcançar uma vaga em competição europeia. A equipe ocupa a 12ª colocação, mas está invita há duas partidas e pretende pontuar em casa para alcançar o objetivo de permanecer na elite da Inglaterra.

Tottenham 🔵⚪

Por outro lado, o Tottenham mudou da água para o vinho de uma temporada para outra, ocupa a 4ª colocação e está em zona de classificação para a próxima Champions League. Os Spurs lutam por uma vitória para cortar a diferença que atualmente é de quatro pontos para o Liverpool.

Ficha do jogo

Leeds United - Escudo
LEE
Tottenham-escudo-onde-assistir
TOT
Premier League
7ª rodada
Data e Hora
Sábado, 4 de outubro, às 8h30 (de Brasília)
Local
Elland Road, em Leeds (ING)
Árbitro
Tom Bramall
Assistentes
Ian Hussin e Andrew Dallison
Var
Jarred Gillett
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Leeds e Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Leeds 🆚 Tottenham
7ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 4 de outubro, às 8h30(de Brasília)
📍 Local: Elland Road, em Leeds (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🕴️Arbitragem: Tom Bramall
🚩 Assistentes: Ian Hussin e Andrew Dallison
📺 VAR: Jarred Gillett

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Leeds (Técnico: Daniel Farke)
Darlow; Bogle, Rodon, Struijk e Gudmundsson; Stach, Ampadu e Longstaff; Aaronson, Calvert-Lewin e Okafor.

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Vicario; Porro, Romero, Van de Ven e Udogie; Sarr, Palhinha e Bergvall; Kudus, Tel e Simons.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

