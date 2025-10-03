Leeds x Tottenham: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Leeds recebe o Tottenham em duelo válido pela 7ª rodada da Premier League 2025/2026, neste sábado (4), às 8h30 (de Brasília). O confronto no Elland Road será transmitido pelo Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+.

Leeds 🔵🟡

No início da Premier League, o Leeds faz uma competição modesta e sem grandes pretensões de alcançar uma vaga em competição europeia. A equipe ocupa a 12ª colocação, mas está invita há duas partidas e pretende pontuar em casa para alcançar o objetivo de permanecer na elite da Inglaterra.

Tottenham 🔵⚪

Por outro lado, o Tottenham mudou da água para o vinho de uma temporada para outra, ocupa a 4ª colocação e está em zona de classificação para a próxima Champions League. Os Spurs lutam por uma vitória para cortar a diferença que atualmente é de quatro pontos para o Liverpool.

Ficha do jogo LEE TOT Premier League 7ª rodada Data e Hora Sábado, 4 de outubro, às 8h30 (de Brasília) Local Elland Road, em Leeds (ING) Árbitro Tom Bramall Assistentes Ian Hussin e Andrew Dallison Var Jarred Gillett Onde assistir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Leeds (Técnico: Daniel Farke)

Darlow; Bogle, Rodon, Struijk e Gudmundsson; Stach, Ampadu e Longstaff; Aaronson, Calvert-Lewin e Okafor.

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)

Vicario; Porro, Romero, Van de Ven e Udogie; Sarr, Palhinha e Bergvall; Kudus, Tel e Simons.

