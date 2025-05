Ficha do jogo LAZ JUV 36ª rodada Campeonato Italiano Data e Hora Sábado, dia 10 de maio, às 13h (de Brasília) Local Estádio Olímpico, em Roma (ITA) Árbitro Davide Massa Onde assistir

Lazio e Juventus se enfrentam em duelo válido pelo 36ª rodada do Campeonato Italiano. A partida acontece neste sábado (10), no Estádio Olímpico, em Roma (ITA), às 13h (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e da Disney+ (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre Lazio e Juventus pelo Campeonato Italiano (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Lazio x Juventus

36ª rodada — Série A

📆 Data e horário: sábado, dia 10 de maio, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🟨 Árbitro: Davide Massa

📺 VAR: a definir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🦅 Lazio (Técnico: Marco Baroni)

Christos Mandas; Elseid Hysaj, Mario Gila, Alessio Romagnoli, Luca Pellegrini; Nicolò Rovella, Mattéo Guendouzi; Gustav Isaksen, Luis Alberto, Mattia Zaccagni; Valentín Castellanos.

❌ Desfalques: -

❓ Dúvidas: -

⚫⚪ Juventus (Técnico: Igor Tudor)

Michele Di Gregorio; Tiago Djaló, Kevin Danso, Leny Yoro; Timothy Weah, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Carlos Alcaraz, Samuel Iling-Junior; Kenan Yıldız, Randal Kolo Muani.

❌ Desfalques: -

❓ Dúvidas: -

