KTO Minas x Flamengo na final do Torneio de Abertura do NBB: horário e onde assistir
O campeonato curto serve como preparação para a liga de basquete brasileira
KTO Minas e Flamengo são os finalistas do Torneio de Abertura do NBB 2025. As equipes se enfrentam neste sábado (4), às 20h (de Brasília), na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, e o confronto terá transmissão do Canal Metropoles (Youtube).
KTO Minas derrotou o CAIXA Brasília Basquete por 81 x 76 na última quinta-feira (2) na semifinal e venceu as duas partidas contra Caxias e Botafogo, com facilidade, na fase de grupos, garantindo 100% de aproveitamento.
O Flamengo, por sua vez, também chegou com duas vitórias em dois jogos disputados, completando a fase de grupos com campanha perfeita. Na semifinal, o rubro-negro venceu o Unión Sante Fé, da Argentina.
Tudo sobre o jogo entre KTO Minas e Flamengo (onde assistir, horário e local):
✅ FICHA TÉCNICA
KTO Minas 🆚 Flamengo
Final — Torneio de Abertura do NBB
📆 Data e horário: sábado, 4 de outubro, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília
👁️ Onde assistir: Canal Metropoles (Youtube)
Além da final, a disputa pelo nono lugar também acontecerá no sábado (4), antes da decisão, às 14h45 (de Brasília). O jogo será disputado entre o vencedor de Fortaleza x Brusque e o vencedor de Botafogo x Cruzeiro, que acontecem nesta sexta, às 12h15 e 14h45, respectivamente.
A disputa pelo quinto lugar também está marcada para esta sexta-feira (3), às 20h (de Brasília), entre Caxias do Sul e Unifacisa.
