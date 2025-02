Juventus x PSV: onde assistir e escalações do jogo da Champions League

Juventus e PSV se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, na Itália. O jogo de ida válido pela fase pré-oitavas de final da Champions League terá transmissão ao vivo da TNT (canal fechado) e da Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

A estratégia de jogo da Juventus foi detalhada por Thiago Motta, que escalou Di Gregorio no gol, reforçado por uma defesa composta por Weah, Gatti, Veiga e Savona. O meio-campo será comandado por Locatelli e Koopmeiners, com Gonzalez, McKennie e Yildiz apoiando Kolo Muani, o atacante principal. Atualmente, a Juventus ocupa a quarta posição no Campeonato Italiano, somando 43 pontos. Sua jornada na Champions League foi marcada por uma recuperação surpreendente, garantindo sua vaga nos playoffs após terminar a fase de grupos na 20ª posição.

Após este jogo, a Juventus tem pela frente desafios importantes tanto na Champions League quanto no Campeonato Italiano, incluindo confrontos contra a Inter e um segundo jogo contra o PSV fora de casa. Além disso, a equipe enfrentará o Empoli nas quartas de final da Coppa Italia. A temporada tem sido de lutas em várias frentes para a Juventus, que busca não apenas avançar na Champions League, mas também diminuir a diferença de pontos para os líderes no Campeonato Italiano. Apesar da eliminação na semifinal da Supercopa da Itália pelo Milan, a esperança de conquistar títulos importantes permanece viva.

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus x PSV

Jogo de ida - Play-offs - Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Allianz Stadium, em Turim, na Itália;

📺 Onde assistir: MAX (streaming);

⚽ ESCALAÇÕES

JUVENTUS (Técnico: Thiago Motta)

Michele Di Gregorio; Timothy Weah, Federico Gatti, Renato Veiga e Nicolo Savona; Weston McKennie e Manuel Locatelli; Nicolás Gonzalez, Teun Koopmeiners e Kenan Yildiz; Kolo Muani

PSV (Técnico: Peter Bosz)

