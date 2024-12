Juventus recebe o Manchester City, nesta quarta-feira (11), em duelo válido pela 6ª rodada da Champions League. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Allianz Stadium. O confronto será transmitido exclusivamente pelo streaming Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

Na fase de liga, o Juventus está com oito pontos e ocupa a 19ª colocação, já na segunda metade das vagas classificatórias para os playoffs da Champions League. A duas posições acima, em 17ª lugar, o Manchester City também tem oito pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUS X MANCHESTER CITY

6ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

📺 Onde assistir: Max

🟨 Árbitro: Clément Turpin (FRA)

🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Erwan Finjean (FRA)

🖥️VAR: Willy Delajod (FRA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUS (Técnico: Thiago Motta)

Perin; Danilo, Gatti, Kalulu e Cambiaso; Manuel Locatelli e Fagioli; Francisco Conceição, Koopmeiners e Weah; Vlahovic.

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ortega; Walker, Rúben Dias, Gvardiol e Lewis; Gundogan, Grealish, Bernardo Silva e De Bruyne; Doku e Haaland.

