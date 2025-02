Juventus e Inter de Milão se enfrentam neste domingo (16), às 16h45 (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim (ITA), em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. A transmissão da partida será na ESPN e no Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Conheça atacante da Atalanta que ‘persegue’ Mbappé por recorde de gols inédito

O encontro reúne os rivais que ocupam a quinta e a segunda colocação do campeonato, respectivamente. A Velha Senhora vem de uma sequência de duas vitórias e está com 43 pontos, enquanto a Inter está com 54 pontos e pode assumir a liderança caso vença e o líder Napoli tropece.

continua após a publicidade

A Juventus vem de um meio de semana ocupado depois de disputar o jogo de ida da fase de playoff do mata-mata da Champions. A Inter teve a semana livre para treinar já que se classificou entre os oito primeiros da fase de liga.

Tudo sobre o jogo entre Juventus e Inter de Milão (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus x Inter de Milão

25ª Rodada — Campeonato Italiano

📆 Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 16h45h (de Brasília);

📍 Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA);

📺 Onde assistir: ESPN (TV Fechada) e Disney+ (streaming);

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventus (Técnico: Thiago Motta)

Di Gregorio; Timothy Weah, Federico Gatti, Renato Veiga e Nicolo Savona; Manuel Locatelli e Francisco Conceição, Marcus Thuram, Weston McKennie e Samuel Mbangula; Kolo Muani

Inter de Milão (Técnico: Simone Inzaghi)

Yann Sommer; Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martinez e Marcus Thuram (Taremi)