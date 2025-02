Nos acréscimos, a Inter de Milão empata com o Milan e cola na liderança

Apesar das traves insistentes, a Inter de Milão conseguiu igualar o placar nos últimos minutos contra o Milan. O time de Simeone empatou por 1 a 1 no San Siro, em Milão (ITA), neste domingo (2), em duelo válido pela 23ª rodada da Serie A. A primeira oportunidade aconteceu ainda no primeiro tempo, quando Reijnders balançou as redes para a equipe da casa. Aos 3 minutos de prorrogação, De Vrij fez um gol para salvar um ponto para o vice-líder.

O empate nos acréscimos custou uma posição para o Milan, que soma apenas mais um ponto e caiu para a oitava posição, com 35 pontos. Com isso, a luta por uma das vagas para a Champions League fica ainda mais difícil, finalizando a rodada cinco pontos atrás da Juventus, que ocupa a 4ª posição. O Inter de Milão, por sua vez, é o vice líder da competição e, com mais um ponto, está a apenas dois pontos do líder Napoli, que enfrentará a Roma na atual rodada.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque, mas sem grandes oportunidades claras de gol. Nos minutos finais, o Milan conseguiu abrir o placar: após um rebote do goleiro Sommer, Reijnders aproveitou a sobra e finalizou para colocar os Rossoneros em vantagem contra a Inter antes do intervalo.

Na volta para a segunda etapa, a Inter de Milão aumentou a pressão e criou diversas chances para empatar. O time acertou a trave três vezes e chegou a marcar três gols, mas todos foram corretamente anulados. Quando a partida se encaminhava para a vitória do Milan, a Inter conseguiu igualar o placar nos acréscimos. Aos 47 minutos, Zalewski deu um belo passe de peito para De Vrij, que finalizou na pequena área e garantiu o empate no clássico italiano.

O que vem pela frente?

Para dar continuidade à temporada, o Milan receberá a Roma em duelo válido pelas quartas de final da Copa da Itália. O jogo acontecerá, nesta quarta-feira (5), e a bola rola a partir das 15h (de Brasília) no gramado do Estádio San Siro, em Milão, na Itália.

Por outro lado, na luta para assumir a liderança, a Inter de Milão volta aos gramados apenas na próxima segunda-feira (10), quando enfrentará a Fiorentina. O duelo, válido pela 24ª rodada da Serie A, acontecerá também no San Siro, e a bola rola a partir das 14h45 (de Brasília).

Marcus Thuram disputando bola com Fikayo Tomori em jogo entre Milan e Inter de Milão (Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

MILAN 1 X 1 INTER DE MILÃO

23ª RODADA - SERIE A



🗓️ Data e horário: domingo, 2 de fevereiro de 2025, às 14h (de Brasília);

📍 Local: San Siro, em Milão (ITA);

🥅 Gols: Reijnders (44'/1ºT); De Vrij (47'/2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Bastoni e Dumfries (INT).

⚽ ESCALAÇÕES

MILAN (Técnico: Sérgio Conceição)

Maignan; Kyle Walker, Tomori, Pavlovic, Hernández; Musah (Terracciano), Bennacer (Álex Jiménez), Reijnders; Pulisic (Chukwueze), Abraham, Rafael Leão (Gabbia).



INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)

Sommer; Pavard (Bisseck), De Vrij, Bastoni (Carlos Augusto); Dumfries, Calhanoglu (Zielinski), Barella, Mkhitaryan (Frattesi), Dimarco (Zalewski); Thuram, Martínez.