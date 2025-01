Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (28), o destaque dos jogos de hoje é Palmeiras, que enfrenta o Red Bull Bragantino no Paulistão, além do Internacional, que entra em campo pelo Gauchão. Também temos Pernambucano, Argentino e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 28 de janeiro de 2025)

Campeonato Paulista

19h30 - Palmeiras x RB Bragantino - UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

21h30 - Novorizontino x Velo Clube - TNT, Max, UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

Jogos de hoje: Internacional, de Borre, entra em campo pelo Campeonato Gaúcho 2025 (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Campeonato Gaúcho

19h - Juventude x Guarany de Bagé - Premiere

21h30 - São José-RS x Internacional - Globo, Sportv e Premiere

Campeonato Pernambucano

20h - Santa Cruz x Retrô - TV FPF Betnacional (YouTube)

Campeonato Argentino

19h15 - Rosario Central x Lanús - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês (Terceira Divisão)

17h - Huddersfield x Birmingham - Disney+

Jogo do Palmeiras hoje

Palmeiras e RB Bragantino se enfrentam nesta terça-feira (28), às 19h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. O confronto marca o início da quinta rodada do Campeonato Paulista e terá transmissão dos canais de streaming: Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

O Palmeiras perdeu para o Novorizontino por 2 a 1 na última rodada do campeonato. O resultado acabou com uma invencibilidade de 42 jogos sem perder na 1ª fase do Estadual. A equipe soma sete pontos após quatro rodadas e deve entrar com força máxima contra o Massa Bruta.

O RB Bragantino, por sua vez, venceu apenas uma das quatro partidas disputadas e ocupa o terceiro lugar do grupo B. Eduardo Sasha será desfalque para o confronto com o Verdão. O jogador entrou no 2º tempo, foi expulso aos 77 minutos, e cumpre suspensão.