Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (27), o destaque dos jogos de hoje é o Al-Hilal, time de Neymar, no Campeonato Saudita. Também temos jogos por Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, Campeonato Carioca, Campeonato Cearense e mais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 27 de janeiro de 2025)

Campeonato Saudita

14h - Al Qadsiah x Al Hilal - Canal GOAT

Campeonato Italiano

14h30 - Venezia x Hellas Verona - Disney+

16h45 - Genoa x Monza - Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Espanhol

17h - Alavés x Celta de Vigo - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Carioca

18h - Nova Iguaçu x Boavista - Canal GOAT

Jogos de hoje: Nova Iguaçu faz boa campanha no Campeonato Carioca 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Campeonato Cearense

20h30 - Fortaleza x Cariri - Canal GOAT, ge.globo/ce, TVC (YouTube) e FCF TV Internacional

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h - Burnley x Leeds - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

16h30 - Cádiz x Mirandés - Disney+

Por que Neymar não joga pelo Al-Hilal no Sauditão?

O atacante Neymar não foi inscrito pelo Al-Hilal no Campeonato Saudita, apenas na Champions League Asiática. A razão é o limite de estrangeiros previsto no regulamento da competição nacional: apenas oito podem ser inscritos em súmula por jogo; na Copa do Rei Saudita, são permitidos até 10 estrangeiros em campo, desde que eles estejam com a sua situação regularizada no Campeonato Saudita.

Como a recuperação da lesão sofrida no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo demorou mais que o esperado, o clube priorizou a inscrição de outro brasileiro no lugar de Neymar: o lateral-esquerdo Renan Lodi. O Al-Hilal até poderia inscrever Neymar no Campeonato Saudita em janeiro, mas com seu nome especulado no Santos e a iminente saída, isso pode não se concretizar.