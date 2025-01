Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (25), o destaque dos jogos de hoje é final da Copinha logo de manhã com o clássico entre São Paulo e Corinthians. Pelos Estaduais, entram em campo Palmeiras e Santos no Paulistão, Flamengo no Carioca, Internacional x Juventude no Gauchão, Cruzeiro no Mineiro, fora o Atlético Mineiro nos EUA.

Também há jogos do Liverpool na Premier League, Real Madrid no Campeonato Espanhol, clássico no Campeonato Italiano, Bayern de Munique no Campeonato Alemão, Campeonato Argentino e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 25 de janeiro de 2025)

Copinha (Final)

10h - São Paulo x Corinthians - Globo, Sportv e CazéTV

Campeonato Paulista

16h - Inter de Limeira x Ponte Preta - UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

16h - Água Santa x RB Bragantino - UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

18h30 - Velo Clube x Santos - UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

20h30 - Palmeiras x Novorizontino - TNT e Max

Jogos de hoje: Flamengo entra em campo pelo Carioca 2025 (Foto: Paulo Sergio Souza Xavier/AGIF)

Campeonato Carioca

16h30 - Volta Redonda x Flamengo - Globo, Sportv e Premiere

Campeonato Gaúcho

16h30 - Internacional x Juventude - Globo, Sportv 3 e Premiere

Campeonato Mineiro

16h30 - Cruzeiro x Betim - Globo e Premiere

FC Series

17h - Orlando City x Atlético-MG - Band, Sportv 2, Premiere, Canal GOAT, TNT Sports Brasil (YouTube) e CNN Esportes (YouTube)

Campeonato Paranaense

16h - Coritiba x Athletico-PR - RICtv Record e Nsports

Campeonato Inglês

12h - Wolverhampton x Arsenal - ESPN e Disney+

12h - Bournemouth x Nottingham Forest - ESPN 4 e Disney+

12h - Liverpool x Ipswich - Disney+

12h - Southampton x Newcastle - Disney+

12h - Brighton x Everton - Disney+

Campeonato Espanhol

10h - Mallorca x Betis - ESPN e Disney+

12h15 - Atlético de Madrid x Villarreal - ESPN 3 e Disney+

14h30 - Sevilla x Espanyol - Disney+

17h - Valladolid x Real Madrid - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

11h - Como x Atalanta - ESPN 2 e Disney+

14h - Napoli x Juventus - ESPN 4 e Disney+

16h45 - Empoli x Bologna - Disney+

Campeonato Alemão

11h30 - Borussia Dortmund x Werder Bremen - Canal GOAT e OneFootball

11h30 - RB Leipzig x Bayer Leverkusen - CazéTV e OneFootball

11h30 - Freiburg x Bayern - OneFootball

11h30 - Mainz x Stuttgart - OneFootball

11h30 - Augsburg x Heidenheim - OneFootball

14h30 - Borussia Mönchengladbach x Bochum - RedeTV!, Sportv, CazéTV e OneFootball

Campeonato Francês

13h - Monaco x Rennes - CazéTV

17h05 - PSG x Reims - CazéTV

Campeonato Português

15h - Casa Pia x Benfica - ESPN 3 e Disney+

17h30 - Sporting x Nacional - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Goiano

16h - Anápolis x Goiás - TV Brasil Central

Campeonato Potiguar

16h - ABC x América-RN - TV Tropical e Canal GOAT

Campeonato Alagoano

16h - CRB x CSA - TV Pajuçara

Campeonato Cearense

16h30 - Horizonte x Fortaleza - Globo, Canal GOAT, TVC, TVC (YouTube) e FCF TV Internacional

Campeonato Catarinense

16h30 - Avaí x Figueirense - Globo

Campeonato Pernambucano

16h30 - Náutico x Santa Cruz - Globo

Campeonato Baiano

18h30 - Colo Colo x Vitória - TVE Bahia

Campeonato Belga

16h45 - Club Brugge x Kortrijk - Disney+

Campeonato Argentino

19h15 - Instituto x Gimnasia y Esgrima - Disney+

21h30 - Platense x River Plate - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco

13h - Galatasaray x Konyaspor - Disney+

Campeonato Holandês

14h45 - PSV x NAC Breda - Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

9h - Colônia x Elversberg - OneFootball

9h - Schalke 04 x Nuremberg - OneFootball

9h - Karlsruher x Fortuna Düsseldorf - OneFootball

16h30 - Hertha Berlin x Hamburgo - OneFootball

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

9h30 - Luton Town x Millwall - Disney+

12h - Bristol City x Blackburn - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

12h15 - Córdoba x Racing Santander - Disney+

14h30 - La Coruña x Levante - Disney+

14h30 - Huesca x Cartagena - Disney+

Campeonato Espanhol Feminino

8h - Tenerife feminino x Madrid feminino - DAZN

Campeonato Inglês Feminino

9h - Aston Villa feminino x Manchester City feminino - Disney+